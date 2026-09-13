30:25-Auftaktsieg für TVBE Bad Emser Erfolgsrezept in Welling: Eis auf Eis gelegt Stefan Nink 13.09.2026, 09:01 Uhr

i In der Defensive als Spielverderber, im Angriff treffsicher: Obwohl er aus beruflichen Gründen kaum mit der Mannschaft trainieren kann, zeigte Jan Sauerwein (am Ball) in Welling seine vielfältgen Qualitäten. Andreas Hergenhahn/Archiv. Andreas Hergenhahn

Nach der Verlegung des Heimspiels gegen den TuS Weibern in den November starten die Handballer des TV Bad Ems mit zwei Auswärtsspielen in die neue Oberliga-Saison. Daher war der 30:25-Erfolg beim TV Welling für die kommenden Wochen umso wertvoller.

Der TV Bad Ems hat die erste Saison-Hürde in der Handball-Oberliga genommen. Das Team von Andreas Klute und Martina Noll setzte sich beim heimstarken TV Welling mit 30:25 (14:13) durch und verbuchte somit die ersten beiden Punkte auf seinem Konto. Bei den neu formierten Voreifelern steht Trainer Hansi Schmidt mit seiner nach gravierenden Abgängen neu zu formierenden Truppe nach der zweiten Niederlage schon ein wenig unter Zugzwang.







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