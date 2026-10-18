23 Gegentore in 60 Minuten sind im Handball bemerkenswert wenig. Schafft man dann aber selbst nur 17 Mal die Kugel im gegnerischen Kasten unterzubringen, dann bleibt Zählbares außer Reichweite. Das erfuhr der TV Bad Ems bei seinem Gastspiel in Daun.
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„Es war der klassische gebrauchte Tag. Bei uns haben zu viele Spieler zu wenig hinbekommen.“ Andreas Klute, der zusammen mit Martina Noll die Geschicke des Handball-Oberligisten TV Bad Ems leitet, musste am Samstagabend nach der 17:23 (8:14)-Niederlage der Kurstädter beim TuS Daun erst einmal ganz tief durchatmen, ehe der Prozess der Verarbeitung der dritten Niederlage hintereinander beginnen konnte.