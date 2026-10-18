TVBE unterliegt 17:23 in Daun
Bad Emser Effektivität lässt fast alle Wünsche offen
An Keeper Dennis Schwerdt lag’s nicht. Mit lediglich 23 Gegentreffern lässt sich in der Regel ein Handballspiel gewinnen. Mit nu
An Keeper Dennis Schwerdt lag’s nicht. Mit lediglich 23 Gegentreffern lässt sich in der Regel ein Handballspiel gewinnen. Mit nur 17 eigenen Toren hingegen nicht.
Andreas Hergenhahn/Archiv

23 Gegentore in 60 Minuten sind im Handball bemerkenswert wenig. Schafft man dann aber selbst nur 17 Mal die Kugel im gegnerischen Kasten unterzubringen, dann bleibt Zählbares außer Reichweite. Das erfuhr der TV Bad Ems bei seinem Gastspiel in Daun.

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„Es war der klassische gebrauchte Tag. Bei uns haben zu viele Spieler zu wenig hinbekommen.“ Andreas Klute, der zusammen mit Martina Noll die Geschicke des Handball-Oberligisten TV Bad Ems leitet, musste am Samstagabend nach der 17:23 (8:14)-Niederlage der Kurstädter beim TuS Daun erst einmal ganz tief durchatmen, ehe der Prozess der Verarbeitung der dritten Niederlage hintereinander beginnen konnte.
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