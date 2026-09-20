Zu oft Unterzahl in Crunchtime Bad Emser Aufholjagd zahlt sich am Ende doch nicht aus Stefan Nink 20.09.2026, 11:17 Uhr

i Wer in der TVBE-Deckung an Paul Junker (Nummer 7) vorbei will, der muss nicht nur schnell auf den Beinen sein, sondern auch viel Durchsetzungsvermögen besitzen. Wolfgang Heil

Durchhaltevermögen bewiesen, doch nach bemerkenswerter Aufholjagd letztlich mit leeren Händen nach Hause gefahren: Die Oberligahandballer des TV Bad Ems mussten dem hoch gehandelten HC Koblenz mit 28:30 (14:19) letztlich beide Punkte überlassen.

Viel hat nicht zur Überraschung gefehlt: Handball-Oberligist TV Bad Ems schnupperte in der Sporthalle der Julius-Wegeler-Schule beim HC Koblenz mit 28:30 (14:19) nur knapp an einem Ausrufezeichen vorbei. Letztlich erwies sich der Fünf-Tore-Rückstand zur Pause als zu großer Rücksack.







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