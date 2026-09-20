Durchhaltevermögen bewiesen, doch nach bemerkenswerter Aufholjagd letztlich mit leeren Händen nach Hause gefahren: Die Oberligahandballer des TV Bad Ems mussten dem hoch gehandelten HC Koblenz mit 28:30 (14:19) letztlich beide Punkte überlassen.
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Viel hat nicht zur Überraschung gefehlt: Handball-Oberligist TV Bad Ems schnupperte in der Sporthalle der Julius-Wegeler-Schule beim HC Koblenz mit 28:30 (14:19) nur knapp an einem Ausrufezeichen vorbei. Letztlich erwies sich der Fünf-Tore-Rückstand zur Pause als zu großer Rücksack.