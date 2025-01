Vor Heimspiel gegen Daun Bad Ems muss einen Abgang und einen Ausfall verkraften 16.01.2025, 16:56 Uhr

i Handball-Rheinlandpokal TV Bad Ems - HSG Wittlich Andreas Hergenhahn

Mit Respekt geht der TV Bad Ems das erste Oberliga-Spiel des Jahres an, wenngleich es Aspekte gibt, die den Kurstädtern Mut machen. Doch das Hinspiel in Daun hat gezeigt, wie schnell sich die Dinge im Handball vom Guten ins Schlechte drehen können.

Nach dem Pokal ist vor der Liga: Eine Woche nach dem bitteren Viertelfinal-Aus gegen die HSG Wittlich melden sich die Handballer des TV Bad Ems in der Oberliga zurück. Gegner in der heimischen Silberauhalle ist am Samstagabend (19.30 Uhr) der TuS 05 Daun, für den es das erste Spiel nach der gut einen Monat dauernden Weihnachtspause ist.

