Klute-Sieben dominiert Weibern Bad Ems glänzt im Angriff und lässt hinten nichts zu Moritz Hannappel 14.12.2025, 13:23 Uhr

i Verdiente sich ein Sonderlob von Trainer Andreas Klute: Oliver Noll (am Ball) war der beste Werfer der Bad Emser. Im Heimspiel gegen Weibern traf er zehn Mal. Andreas Hergenhahn

Der TV Bad Ems dominiert mit einem 40:22-Kantersieg gegen Weibern und feiert den ersten Sieg nach drei Niederlagen. Oliver Noll glänzt mit zehn Treffern, während die Abwehr der Kurstädter kaum Chancen zuließ.

Nach drei Niederlagen in Folge durfte sich der TV Bad Ems wieder über einen Sieg in der Handball-Oberliga freuen. „Zum ersten Mal seit Langem war es mal ein entspannter Samstagabend für uns“, freute sich Trainer Andreas Klute über einen deutlichen 40:22 (24:10)-Heimsieg gegen den TuS Weibern.







