Bad Ems glänzt im Angriff und lässt hinten nichts zu

Lesezeit 2 Minuten
Nach drei Niederlagen in Folge durfte sich der TV Bad Ems wieder über einen Sieg in der Handball-Oberliga freuen. „Zum ersten Mal seit Langem war es mal ein entspannter Samstagabend für uns“, freute sich Trainer Andreas Klute über einen deutlichen 40:22 (24:10)-Heimsieg gegen den TuS Weibern.