Wichtiges Heimspiel für TVBE Bad Ems darf Römerwall nicht ins Rollen kommen lassen Marco Rosbach 06.11.2026, 13:22 Uhr

i Beherzt zupacken müssen die Bad Emser Handballer (weiße Trikots, hier gegen den HC Koblenz) auch am Sonntag, wenn sie Aufsteiger HSG Römerwall in der Silberauhalle empfangen. Wolfgang Heil

Das Gute an einer Serie ist, dass sie irgendwann reißt. Für die Handballer des TV Bad Ems wäre am Sonntag ein guter Zeitpunkt, der Negativspirale zu entkommen. Zu Hause geht es gegen Aufsteiger HSG Römerwall, der ein direkter Tabellennachbar ist.

Ein Erfolg ist praktisch alternativlos für die Oberliga-Handballer des TV Bad Ems. Denn nach „sehr schweren Spielen gegen die Jungs von oben“, von denen Trainer Andreas Klute nach fünf Niederlagen in Folge rückblickend spricht, geht es nun in der heimischen Silberauhalle gegen eine Mannschaft, die sich nach momentanem Tabellenstand in etwa auf Augenhöhe bewegt.







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