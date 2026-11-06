Ab Sonntag und dem Heimspiel gegen Mainz 05/Nieder-Olm geht es Schlag auf Schlag in der B-Mädchen-Bundesliga für die HSG Kastellaun/Simmern: Bis auf eine Ausnahme (28. November) steht bis Weihnachten an jedem Wochenende ein Spiel an.
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Derby in der B-Mädchen-Bundesliga in der Staffel 5: Die Nachwuchshandballerinnen der HSG Kastellaun/Simmern begrüßen am Sonntag um 17 Uhr in Simmern den FSV Mainz 05/TV Nieder-Olm. Nicht nur wegen der Entfernung ist es ein Nachbarschaftsduell, auch tabellarisch: In der sechsköpfigen Staffel belegt Kastellaun/Simmern mit 4:4 Punkten Platz drei, Mainz 05/Nieder-Olm ist mit 2:6 Zählern Vierter.