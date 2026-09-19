Die B-Mädchen der HSG Kastellaun/Simmern haben den ersten Sieg in der Bundesliga gelandet: Im Auswärtsspiel bei der HSG Kleenheim-Langgöns überragte vor allem der Gäste-Rückraum mit insgesamt 24 Toren.
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Da ist er, der erste Bundesliga-Sieg für die HSG Kastellaun/Simmern: Die Handballerinnen gewannen in der B-Junioren-Bundesliga am zweiten Spieltag vor 300 Zuschauern in Oberkleen in Mittelhessen bei der HSG Kleenheim-Langgöns mit 35:31 (19:14).Nach dem 30:36 zum Auftakt gegen die Yellow Tigers Weiterstadt legten die Kastellaun/Simmernerinnen schnell den Schalter um und feierten im ersten Auswärtsmatch den ersten Sieg.