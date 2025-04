Mit der Energie des Heimvorteils ist für die B-Jugendhandballer des HC Koblenz in der Bundesliga-Meisterrunde weiterhin vieles möglich. Auch gegen den Zweitliganachwuchs von TuSEM Essen verkaufte sich der Zusammenschluss aus TV Moselweiß und TV Güls teuer. „Ich kann den Jungs keinen Vorwurf machen. Sie haben eine super Leistung abgeliefert“, sagte Trainer Darko Maric nach der 30:31 (13:15)-Niederlage. Vor 270 Zuschauern ließen die Gastgeber, auch wenn sie kein einziges Mal in Führung lagen, zu keinem Zeitpunkt die Köpfe hängen. Die Koblenzer, die den Ausfall von Abwehrchef Hugo Ott kompensieren mussten, glichen in der hitzigen Endphase fünfmal aus und schnupperten an Zählbarem. Mit etwas mehr Routine auf seiner Seite behielt TuSEM durch den Siegtreffer elf Sekunden vor Schluss die Oberhand. Koblenz: Gagalick, Kreuter – Hitzel (4), Rosenbaum (1), Maric (7/4), List (6/2), Scherhag (5), Wagner (4), Birro, Muhl, Klimetzki, Zimmermann (1), Klöppel (1), Spajic, Reitz (1).