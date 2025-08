Interessante Doppelaufgabe: Axel Schneider trainiert in der neuen Saison Mädchen in Bad Sobernheim und Drittliga-Frauen in Mainz.

Axel Schneider übernimmt wieder das Traineramt bei einem höherklassigen Verein. Der 65-Jährige, der von 1987 bis 1991 Co-Trainer beim Handball-Bundesligisten SG Wallau-Massenheim war und seit 2014 die Sportredaktion des ZDF bei Welt- und Europameisterschaften als Mitarbeiter fachlich berät, wurde vom FSV Mainz 05 für sein in der Dritten Liga spielendes zweites Frauenteam engagiert.

Der Vollmersbacher hat als hauptverantwortlicher Coach unter anderem Mannschaften in der Oberliga Hessen und der Regionalliga betreut, die HSG Nahe-Glan, bei der er von 2020 bis 2022 tätig war, führte er zur Meisterschaft in der Rheinhessenliga und zum Aufstieg in die Oberliga. Schon während seiner Zeit bei den Handballern aus Kirn und Meisenheim trainierte Schneider auch Nachwuchsteams des HSV Sobernheim, seit zweieinhalb Jahren aber hatte er keine Aktivenmannschaft mehr unter seinen Fittichen und deshalb auch nicht mit der Anfrage aus Mainz gerechnet. „Natürlich hat mich das Angebot überrascht“, sagt Schneider. „Aber ich helfe dort gerne.“

Langjährige Kontakte nach Mainz

Die 05er hatten mehrere Kandidaten angesprochen, die auch nicht abgeneigt waren, aber absagen mussten, weil sie bereits bei anderen Vereinen im Wort standen. Schneider war in Mainz kein Unbekannter, er hat langjährige Kontakte zu Abteilungsleiter Karl-Heinz-Elsäßer, der Sportlichen Leiterin Eva Federhenn und Cheftrainer Jörg Schulze, der die erste 05-Frauenvertretung in der Zweiten Bundesliga betreut. Als die Mainzer Verantwortlichen mitbekamen, dass Schneider derzeit nur beim Nachwuchs engagiert ist, nahmen sie Kontakt auf und stießen auf Interesse.

Eine Schwierigkeit war aber noch zu überwinden, Schneider hatte schon zugesagt, beim HSV die weibliche C-Jugend zu übernehmen. Doch es ließ sich ein Weg finden, beide Aufgaben unter einen Hut zu bekommen, zumal der Vollmersbacher in Bad Sobernheim noch zwei Mitstreiter hat. „Es gab eine ganz offene Kommunikation“, sagt Schneider. „Ich bin dankbar, dass mir der HSV das ermöglicht hat.“

„Oft ist die erste Mannschaft ja eine Insel. Aber in Mainz sind beide Teams eng verzahnt.“

Axel Schneider

Es ist nicht sein erstes Engagement bei einem Frauenteam, mit dem TV Bodenheim holte er 1996 den Titel in der Oberliga und stieg in die Regionalliga auf. Die Aufgabe in Mainz reizt den 65-Jährigen, weil anders als bei anderen Vereinen die erste und zweite Vertretung eine enge Kooperation pflegen. „Oft ist die erste Mannschaft ja eine Insel“, sagt der Trainer. „Aber in Mainz sind beide Teams eng verzahnt.“

Montags trainieren Zweit- und Drittliga-Handballerinnen gemeinsam, am Donnerstag überlappen sich ihre Einheiten, ein Trainingsspiel schließt die Übungen der Ersten ab und dient der Zweiten zum Aufwärmen. Schneider steht eine junge, ehrgeizige Truppe zur Verfügung, das Durchschnittsalter beträgt etwa 23 Jahre. „Die Spielerinnen sind motiviert, engagiert und qualifiziert“, sagt der Coach. „Der Sport wird ernstgenommen. Es ist angenehm zu wissen, dass man etwas entwickeln kann, weil alle Spielerinnen immer an Bord sind, wenn sie nicht verletzt oder krank sind.“