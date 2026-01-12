Auszeit kommt für die HSG Hunsrück zur rechten Zeit

Titelverteidiger HSG Hunsrück hat das Final Four um den HVR-Pokal der Frauen erreicht. Im Regionalliga-Duell in Kleinich gegen den HC Koblenz fand Co-Trainer Thorsten Neuls nach einem Fehlstart in einer Auszeit die richtigen Worte.
Lesezeit 1 Minute
Die Handballerinnen der HSG Hunsrück haben das Final Four im HVR-Pokal erreicht: Im Regionalliga-Duell schlugen die Irmenach/Gösenrotherinnen in Kleinich den HC Koblenz 27:22 (12:9).Titelverteidiger Hunsrück hat sich somit wie Regionalliga-Rivale Wittlich (30:17 in Engers) sowie die Oberligisten Neustadt (35:26 gegen Welling) und Weibern (29:28 gegen Daun) für die Endrunde an Ostermontag (Austragungsort steht noch nicht fest) qualifiziert.