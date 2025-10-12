Erfolge vor Herbstpause Auswärtssiege für HSG Hunsrück und Kastellaun II 12.10.2025, 10:26 Uhr

i Symbolbild Adobe Stock/Roostler

In der Oberliga haben die HSG Hunsrück und die HSG Kastellaun/Simmern II am sechsten Spieltag Auswärtssiege verbuchen können.

Die HSG Hunsrück und die HSG Kastellaun/Simmern II haben sich mit Auswärtssiegen in die dreiwöchige Herbstpause der Handball-Oberliga verabschiedet.TV Welling – HSG Kastellaun/Simmern 25:29 (11:14). „Das ist lange nicht mehr passiert“, jubelte Gäste-Trainer Max Wetstein nach dem langersehnten Sieg in Welling: „In der speziellen Halle und gegen einen guten Gegner war das alles andere als einfach.







