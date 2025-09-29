HSG Nahe-Glan hat es schwer Ausnahmespielerinnen im Rückraum machen den Unterschied 29.09.2025, 13:54 Uhr

i Symbolbild Adobe Stock/Nikolas Kus

Mit Verspätung stiegen die Handballerinnen der HSG Nahe-Glan in die Oberliga-Runde ein. Dass der Gegner bereits eingespielt ist, war nicht der einzige Aspekt, der zu einer deutlichen Niederlage führte.

Schwerer hätte die Aufgabe für die HSG Nahe-Glan zum Saisoneinstieg kaum sein können. Die HSG Dudenhofen/Schifferstadt führt nicht nur die Oberliga-Tabelle an, das einzige noch ungeschlagene Team ist für Sebastian Franz, den Trainer der Handballerinnen aus Kirn und Meisenheim, definitiv der Meisterschaftsfavorit.







