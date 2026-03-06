Vor Spiel bei Rhein-Nette Ausfälle durchkreuzen Pläne der HSG Westerwald Marco Rosbach 06.03.2026, 15:48 Uhr

i In der Abwehr sattelfest stehen will die HSG Westerwald (helle Trikots) um Torwart Max Vogel, Samir Moser und Manuel Jungblut. Horst Wengenroth. Photo: (c) Horst Wengenroth 2026

In der Verbandsliga müssen die Handballer der HSG Westerwald ihren Plan ändern. Verletzungssorgen erschweren das Gastspiel beim Tabellennachbarn. Kann die Defensive den Unterschied machen?

Viel vorgenommen hatten sich die Handballer der HSG Westerwald für ihre nächste Aufgabe in der Verbandsliga, doch dann haben sich die Vorzeichen verändert. Vor dem Auswärtsspiel in Andernach beim HSV Rhein-Nette (Samstag, 19 Uhr) habe man den Matchplan gezwungenermaßen ändern müssen, erklärt Jörg Wengenroth, Leiter der Spielgemeinschaft aus Westerburg, Hachenburg und Bad Marienberg.







Artikel teilen

Artikel teilen