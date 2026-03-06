In der Verbandsliga müssen die Handballer der HSG Westerwald ihren Plan ändern. Verletzungssorgen erschweren das Gastspiel beim Tabellennachbarn. Kann die Defensive den Unterschied machen?
Lesezeit 1 Minute
Viel vorgenommen hatten sich die Handballer der HSG Westerwald für ihre nächste Aufgabe in der Verbandsliga, doch dann haben sich die Vorzeichen verändert. Vor dem Auswärtsspiel in Andernach beim HSV Rhein-Nette (Samstag, 19 Uhr) habe man den Matchplan gezwungenermaßen ändern müssen, erklärt Jörg Wengenroth, Leiter der Spielgemeinschaft aus Westerburg, Hachenburg und Bad Marienberg.