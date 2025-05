Keine Verschnaufpause in der Aufstiegsrunde zur Handball-Regionalliga: Zwei Tage nach dem ersten Spieltag (Osthofen schlug Hunsrück 25:23 und Dudenhofen bezwang St. Ingbert 28:26) steht am Samstag bereits der zweite Spieltag an.

Am Samstag und nach nur einem Tag Pause geht es für die HSG Hunsrück weiter mit dem zweiten Spieltag in der Aufstiegsrunde zur Handball-Regionalliga. Um 19.30 Uhr gastiert Pfalzmeister HSG Dudenhofen/Schifferstadt in der Kleinicher Hirtenfeldhalle.

„Dudenhofen ist gefährlicher als Osthofen“, glaubt der Hunsrück-Trainer Florin Nicolae: „Sie spielen ähnlich wie wir, viel Tempo und mit einer aggressiven Abwehr. Spielerisch ist Dudenhofen besser als Osthofen, die viel mit Kraft gemacht haben.“ Dudenhofen/Schifferstadt (mit 38:2 Punkten Pfalzmeister) kann nach dem Auftaktsieg gegen St. Ingbert (28:26 durch zwei Treffer in der Schlussminute) schon alles klar machen. Und an die Hirtenfeldhalle haben die Dudenhofener beste Erinnerungen: Vor einem Jahr gewann man zum Auftakt der Aufstiegsrunde mit 30:20 bei den Irmenach/Gösenrothern und war in allen Belangen überlegen, zum Aufstieg reichte es trotzdem nicht, weil damals nur eine Mannschaft (Saarlouis II) hoch in Liga 4 durfte.