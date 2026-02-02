Niederlage in Sohren
Aufholjagd des TV Engers kommt zu spät
Der TV Engers überzeugte in der zweiten Hälfte, konnte die Niederlage bei der HSG Hunsrück II jedoch nicht mehr abwenden. Bitter für den TV: Spielertrainerin Derya Akbulut musste verletzungsbedingt ausgewechselt werden.

Während die SF Neustadt in der Handball-Oberliga der Frauen am vergangenen Wochenende spielfrei waren, kassierte der TV Engers in Sohren bei der HSG Hunsrück II eine 25:27 (14:21)-Niederlage. „Die erste Hälfte war ein Totalausfall meiner Mannschaft. Es hat nichts gepasst, weder in der Abwehr noch im Angriff.

