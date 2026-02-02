Niederlage in Sohren Aufholjagd des TV Engers kommt zu spät Lukas Erbelding 02.02.2026, 12:34 Uhr

i Symbolbild dpa

Der TV Engers überzeugte in der zweiten Hälfte, konnte die Niederlage bei der HSG Hunsrück II jedoch nicht mehr abwenden. Bitter für den TV: Spielertrainerin Derya Akbulut musste verletzungsbedingt ausgewechselt werden.

Während die SF Neustadt in der Handball-Oberliga der Frauen am vergangenen Wochenende spielfrei waren, kassierte der TV Engers in Sohren bei der HSG Hunsrück II eine 25:27 (14:21)-Niederlage. „Die erste Hälfte war ein Totalausfall meiner Mannschaft. Es hat nichts gepasst, weder in der Abwehr noch im Angriff.







Artikel teilen

Artikel teilen