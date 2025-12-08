Aufholjagd des Akbulut-Teams bleibt ohne Happy End

Viel vorgenommen hatten sich die Handballerinnen des TV Engers für das Heimspiel gegen den Spitzenreiter. Doch dann erwischten sie einen Fehlstart nach Maß. Die folgende Aufholjagd blieb ohne Happy End. Erfolgreich waren dafür die SF Neustadt.
Lesezeit 3 Minuten
Unterschiedliche Aufgaben hatten die Oberliga-Handballerinnen aus dem Kreis Neuwied zu lösen. Während es für die SF Neustadt zum abgeschlagenen Schlusslicht TV Bad Ems ging, hatten es die Frauen des TV Engers in eigener Halle mit Überflieger HSG Kastellaun-Simmern zu tun.