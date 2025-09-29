33:35 beim HSC Schweich Aufholjagd der HSG Westerwald bleibt ohne Happy End 29.09.2025, 18:10 Uhr

i Symbolbild dpa

Für Spannung war gesorgt beim Auftritt der HSG Westerwald, die das Spiel in Schweich nie verloren gab. Doch das Happy End blieb aus für das Team von Sebastian Friedrich.

„Trotz dünner Personaldecke wäre etwas Zählbares drin gewesen“, resümierte der Sebastian Friedrich, Trainer des Handball-Verbandsligisten HSG Westerwald, nach der unglücklichen 33:35 (15:18)-Niederlage seiner Mannschaften beim HSC Schweich. War das Spiel bis zum 5:5 in der zehnten Minute ausgeglichen, handelten sich die Gäste in den sechs folgenden Minuten „durch unsaubere Pässe und halbherzige Torwürfe“ einen Fünf-Tore-Rückstand zum 5:10 ein, ...







