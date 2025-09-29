Für Spannung war gesorgt beim Auftritt der HSG Westerwald, die das Spiel in Schweich nie verloren gab. Doch das Happy End blieb aus für das Team von Sebastian Friedrich.
Lesezeit 1 Minute
„Trotz dünner Personaldecke wäre etwas Zählbares drin gewesen“, resümierte der Sebastian Friedrich, Trainer des Handball-Verbandsligisten HSG Westerwald, nach der unglücklichen 33:35 (15:18)-Niederlage seiner Mannschaften beim HSC Schweich. War das Spiel bis zum 5:5 in der zehnten Minute ausgeglichen, handelten sich die Gäste in den sechs folgenden Minuten „durch unsaubere Pässe und halbherzige Torwürfe“ einen Fünf-Tore-Rückstand zum 5:10 ein, ...