Klatsche für HSV Sobernheim Auf die bittere Lehrstunde folgt die Aufarbeitung 26.10.2025, 15:38 Uhr

i Symbolbild Adobe Stock/Nikolas Kus

Beim Tabellenführer gab es erwartungsgemäß nichts zu holen für die Handballerinnen des HSV Sobernheim. Doch ganz so deutlich hätte die Partie in Marpingen nicht ausgehen müssen.

Die HSG Marpingen/Alsweiler hat einmal mehr ihre Muskeln spielen lassen und den HSV Sobernheim mit einer 11:37 (6:19)-Klatsche im Gepäck auf die Heimreise geschickt. Die HSV-Handballerinnen waren beim unbesiegten Spitzenreiter der Regionalliga aber nicht ganz so chancenlos, wie es das Ergebnis vermuten lässt.







