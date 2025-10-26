Beim Tabellenführer gab es erwartungsgemäß nichts zu holen für die Handballerinnen des HSV Sobernheim. Doch ganz so deutlich hätte die Partie in Marpingen nicht ausgehen müssen.
Die HSG Marpingen/Alsweiler hat einmal mehr ihre Muskeln spielen lassen und den HSV Sobernheim mit einer 11:37 (6:19)-Klatsche im Gepäck auf die Heimreise geschickt. Die HSV-Handballerinnen waren beim unbesiegten Spitzenreiter der Regionalliga aber nicht ganz so chancenlos, wie es das Ergebnis vermuten lässt.