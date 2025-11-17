Betzdorf ist zu unkonzentriert Auch Wissens zweite Reihe überzeugt bei großer Rotation 17.11.2025, 15:01 Uhr

i Trug maßgeblich zur frühen, komfortablen Führung bei: Niklas Diederich (am Ball), der sich hier von Hendrik Frorath und Raphael Halfmann (in Blau von links) von der HSG Römerwall II nicht stoppen lassen will. Manfred Böhmer/balu

Während der Heimsieg des SSV zu keinem Zeitpunkt gefährdet war, hielt die DJK Betzdorf in deren Heimspiel lange Zeit mit, agierte dann aber zu fehlerhaft und zeigte ungewohnte Schwächen in der sonst treffsicheren Offensive.

Die Formkurven der AK-Vertreter in der Handball-Bezirksoberliga zeigen weiter in die entgegengesetzte Richtung. SSV 95 Wissen – HSG Römerwall II 35:27 (17:13). Auch wenn der Heimerfolg zu keiner Zeit wirklich gefährdet war, taten sich die „Siegstädter“ phasenweise schwer.







