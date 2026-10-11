HVV verliert gegen Longerich Auch Vallendars Neuzugang kann’s nicht richten René Weiss 11.10.2026, 10:03 Uhr

i Bei seinem Debüt im Vallendarer Trikot erzielte Florian Wangler (am Ball) sechs Tore – dennoch verlor der HVV beim Longericher SC mit 28:37. René Weiss

In einem spannenden Drittliga-Handballspiel verlor der HV Vallendar gegen den Longericher SC mit 28:37. Florian Wangler erzielte bei seinem Debüt für Vallendar sechs Tore.

Am Ende wurde es wieder deutlich, und genau das ärgerte Veit Waldgenbach, als er am Samstagabend vor der Carl-von-Ossietzky in Köln-Longerich tief durchatmete. „Hier kannst du verlieren, kein Thema. Aber vielleicht mit drei oder vier, und nicht mit neun Toren“, ärgerte sich der Trainer von Handball-Drittligist HV Vallendar nach der 28:37 (14:13)-Niederlage beim Longericher SC.







Artikel teilen

Artikel teilen