Kastellaun gegen Dansenberg Auch ein Wiedersehen auf der Trainerbank 07.11.2025, 12:23 Uhr

i Für Fabian Schmitz (am Ball) und seine HSG Kastellaun/Simmern steht am Samstag (20 Uhr) das Heimspiel in der IGS-Halle gegen den TuS Kaiserslautern-Dansenberg an. B&P Schmitt

In der Regionalliga Südwest will die HSG Kastellaun/Simmern im Heimspiel gegen den TuS Kaiserslautern-Dansenberg zurück in die Erfolgsspur.

Wohin führt die Reise der HSG Kastellaun/Simmern in der Handball-Regionalliga Südwest? Mit 6:10 Punkten ist die HSG nur Tabellenneunter. „Wir müssen jetzt eine kleine Serie starten“, sagt Kastellauns Trainer Mirza Cehajic vor dem Heimspiel am Samstag (20 Uhr) in der IGS-Halle gegen den Tabellenfünften TuS Kaiserslautern-Dansenberg (10:6 Punkte).







Artikel teilen

Artikel teilen