Gefühl der Hilflosigkeit Auch den HSV-Frauen fehlen Lösungen gegen den TV Wörth Tina Paare 29.11.2026, 20:34 Uhr

i Für Marie Alt und ihren HSV Sobernheim setzte es bei Spitzenreiter TV Wörth eine bittere Niederlage. Klaus Castor

Drei Stunden für Hin- und Rückfahrt, dazu die Spielvorbereitung und die 60 Minuten auf dem Feld: Für die Partie in Wörth hatten die Frauen des HSV Sobernheim einen Großteil des ersten Advents geopfert. Doch das Ergebnis fiel ernüchternd aus.

Wenige Tage vor dem Derby gegen die HSG Nahe-Glan fühlte sich Kim Maschtowski an das erinnert, was deren Trainer vor ein paar Wochen nach der Partie gegen den TV Wörth gesagt hatte. Wie Korab Mulliqi empfand sie eine gewisse Hilflosigkeit. „Ich hatte keine Lösung, was wir anders machen können, damit es besser wird“, berichtete die Spielertrainerin des HSV Sobernheim und schob hinterher: „Das war ein gebrauchter Tag.







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