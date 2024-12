Handball-Verbandsliga Ost Antonio Cacic trifft elf Mal bei Römerwalls Kantersieg Tim Hammer 09.12.2024, 13:14 Uhr

i Symbolbild Handball. Handball: Bundesliga, TVB Stuttgart - TBV Lemgo Lippe, 6. Spieltag, Porsche-Arena. Ein Ball liegt auf einem Netz im Tor. Ungarn zieht sich aus finanziellen Gründen als Mitveranstalter der 2024 anstehenden Handball-Europameisterschaft der Frauen zurück. (zu dpa: «Ungarn zieht sich als Ausrichter der Frauen-Handball-EM 2024 zurück») dpa

Die HSG Römerwall hat ihre Pflichtaufgabe beim Tabellenletzten HB Mülheim-Urmitz III souverän gelöst und einen 44:19-Kantersieg gefeiert.

Das war eine deutliche Angelegenheit in der Peter-Häring-Halle in Urmitz. Mit 44:19 (20:12) setzten sich die Handballer der HSG Römerwall um Spielertrainer Tim Binnes in der Handball-Verbandsliga Ost gegen Handball Mülheim-Urmitz III durch. „Es ging heute darum, unser eigenes Spiel strukturiert ablaufen zu lassen und die Schwächen eines vermeintlich schwächeren Gegners effizient auszunutzen“, erklärte Binnes nach dem Spielende.

Wählen Sie Ihr Abo und lesen Sie weiter: RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle Online-Artikel Zugriff auf alle Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

für 0,99 € testen 4 Wochenfür 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen E-Paper und RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle

E-Paper Ausgaben und Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

gratis testen Jetzt testen Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden

Artikel teilen







Artikel teilen