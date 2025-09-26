Kulisse in Kirn soll helfen Anspruchsvolles Spiel für die HSG Nahe-Glan Gert Adolphi 26.09.2025, 09:28 Uhr

Die HSG Nahe-Glan will nach einer knappen Auswärtsniederlage die Wende schaffen – doch die SG Saulheim II kommt mit einem Sieg im Gepäck. Zeitgleich kämpft der HSV Sobernheim in Göllheim gegen die ungeschlagenen Nordpfälzer Wölfe.

Die mangelhafte Wurfausbeute war der ausschlaggebende Punkt bei den Niederlagen der HSG Nahe-Glan und des HSV Sobernheim am Samstag in der Handball-Verbandsliga. Besser machen wollen das beide Mannschaften an diesem Wochenende, die HSG empfängt am Samstag, 19.







