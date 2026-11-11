HSG Birkenfeld siegt zu Hause Anne Campos beruhigt das Spiel und wendet das Blatt Sascha Nicolay 11.11.2026, 11:54 Uhr

i Anne Campos (links) und Cara Leismann (rechts) hatten mit ihren Leistungen großen Anteil am Heimsieg der HSG Birkenfeld gegen die HF Untere Saar 2. Stefan Ding

Das war nicht der Spaziergang, den der 60:29-Pokalerfolg gegen den gleichen Kontrahenten vermuten ließ. Die Oberliga-Handballerinnen der HSG Birkenfeld hatte Mühe, ehe sie die HF Untere Saar 2 in die Knie zwang.

Ein 60:29 wie im Pokal wurde es diesmal bei Weitem nicht, aber gewonnen haben die Handballerinnen der HSG Birkenfeld/Schwarzenbach gegen die HF Untere Saar 2 wieder. Im Oberliga-Punktspiel hieß es schlussendlich 38:31. Mit den beiden Punkten rückte das Team von Trainer Sandro Baumanns auf Rang vier der Tabelle, doch bevor es soweit war, mussten die Birkenfelderinnen richtig kämpfen, denn in der Pause lagen sie noch 16:18 zurück.







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