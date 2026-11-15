19:23 gegen Budenheim Angriffsflaute wird Hunsrückerinnen zum Verhängnis Sascha Wetzlar 15.11.2026, 22:06 Uhr

i Hier ist Hanna Faust auf dem Weg zu ihrem einzigen Tor gegen Budenheim, ihre HSG Hunsrück verlor in Kleinich mit 19:23, weil nicht nur bei Faust, sondern bei allen Irmenach/Gösenrotherinnen einen „Tor-Flaute“ herrschte. B&P Schmitt

Das Auf und Ab bei der HSG Hunsrück geht weiter: Die Irmenach/Gösenrotherinnen verpassten beim 19:23 in Kleinich gegen Budenheim den Sprung auf Rang drei und rutschten auf Platz fünf ab.

Angriffsflaute wird der HSG Hunsrück zum Verhängnis: In der Handball-Regionalliga Südwest unterlagen die Irmenach/Gösenrotherinnen in Kleinich dem Konkurrenten um Platz drei des Tableaus, den Sportfreunden Budenheim, mit 19:23 (8:7). Budenheim ist jetzt Dritter bei 11:7 Zählern, die Gastgeber verweilen auf Rang fünf und nun 8:8 Punkten.







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