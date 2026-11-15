Das Auf und Ab bei der HSG Hunsrück geht weiter: Die Irmenach/Gösenrotherinnen verpassten beim 19:23 in Kleinich gegen Budenheim den Sprung auf Rang drei und rutschten auf Platz fünf ab.
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Angriffsflaute wird der HSG Hunsrück zum Verhängnis: In der Handball-Regionalliga Südwest unterlagen die Irmenach/Gösenrotherinnen in Kleinich dem Konkurrenten um Platz drei des Tableaus, den Sportfreunden Budenheim, mit 19:23 (8:7). Budenheim ist jetzt Dritter bei 11:7 Zählern, die Gastgeber verweilen auf Rang fünf und nun 8:8 Punkten.