HSG Birkenfeld spielt 32:32 Angelina Meiswinkel sorgt im Krimi für ein gutes Ende Sascha Nicolay 08.12.2025, 13:39 Uhr

i Die Oberliga-Handballerinnen der HSG Birkenfeld (in rot) kämpften sich zu einem Punkt gegen die FSG Oberthal/Hirstein. Stefan Ding. Stefan Dig

Gewinnen war gut möglich für die Oberliga-Handballerinnen der HSG Birkenfeld – verlieren aber auch. Letztlich brauchte eine Spielerin Nerven wie Drahtseile.

In einer Achterbahn nahmen die Oberliga-Handballerinnen der HSG Birkenfeld/Schwarzenbach und ihre Anhänger in der Sporthalle am Berg im Heimspiel gegen die FSG Oberthal/Hirstein Platz. Zweimal sah es so aus, als würden die Birkenfelderinnen den Tabellen-Fünften klar bezwingen, ehe anderthalb Minuten vor Schluss kaum noch jemand einen Pfifferling auf das Gastgeber-Team gesetzt hätte und schließlich doch ein Punktgewinn an einem letzten ...







