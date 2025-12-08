Angelina Meiswinkel sorgt im Krimi für ein gutes Ende

Gewinnen war gut möglich für die Oberliga-Handballerinnen der HSG Birkenfeld – verlieren aber auch. Letztlich brauchte eine Spielerin Nerven wie Drahtseile.
Lesezeit 3 Minuten
In einer Achterbahn nahmen die Oberliga-Handballerinnen der HSG Birkenfeld/Schwarzenbach und ihre Anhänger in der Sporthalle am Berg im Heimspiel gegen die FSG Oberthal/Hirstein Platz. Zweimal sah es so aus, als würden die Birkenfelderinnen den Tabellen-Fünften klar bezwingen, ehe anderthalb Minuten vor Schluss kaum noch jemand einen Pfifferling auf das Gastgeber-Team gesetzt hätte und schließlich doch ein Punktgewinn an einem letzten ...