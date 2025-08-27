Auf dem Weg zum Final-Four-Turnier um den Handball-Rheinlandpokal sind in den ersten Runden zumeist unterklassige Kontrahenten aus dem Weg zu räumen. Das gilt auch für den TV Bad Ems, der am Freitagabend bei der HSG Horchheim/Oberlahnstein antritt.

Der Stellenwert des Handball-Rheinlandpokals ist für viele Vereine angesichts der sportlichen Übermacht der heimischen Regionalligisten HV Vallendar, HSG Mülheim-Urmitz und HSG Kastellaun-Simmern nicht allzu hoch. „Die meisten unserer 14 Spieler haben an Ostern gewöhnlich etwas anderes vor“, sagt Andreas Klute, der mit Martina Noll beim TV Bad Ems das Kommando führt, angesichts des diskutablen Termins des Final-Four-Turniers. „Daher ist der Pokal-Auftakt für uns nicht mehr als der Abschluss der Vorbereitung.“

Unter dieser Prämisse starten die Kurstädter bereits am Freitagabend ab 20 Uhr in der Lahnsteiner Sporthalle am Oberheckerweg beim Bezirksoberligisten HSG Horchheim/TG Oberlahnstein in den Pflichtspiel-Alltag. Bevor es am 6. September beim TuS Weibern wieder um Oberliga-Punkte geht, gilt es für die klassenhöheren Schwarz-Weißen, nach schweißtreibenden Einheiten und Turnierteilnahmen weiter in den gewohnten Rhythmus zu kommen. „Das wird für uns ein Leistungstest“, erwartet Klute im speziellen Ambiente der kleinen Halle deine emotionale Partie, in der der Außenseiter alles daran setzen wird, um den Bad Emsern einen heißen Tanz zu bereiten und das als standesgemäß anzusehende Weiterkommen so schwer wie möglich zu machen. „Gefühlt sitzen die Zuschauer da mit auf dem Spielfeld“, müssen sich Klute und Co. mit den eher ungewöhnlichen Gegebenheiten vor Ort arrangieren und die Aufgabe beim einstigen Verbandsligisten seriös angehen.

Um zum frühen Zeitpunkt der Saison, bei dem keiner so recht weiß, wo er leistungsmäßig überhaupt steht, keine unliebsame Überraschung erleben zu müssen, lautet das simple Rezept des TVBE an der Flussmündung: „Mit Respekt an die Aufgabe herangehen, eine kompakte aggressive Abwehr stellen und mit Tempo in den Angriff kommen“, weiß Klute, worauf es besonders ankommt. „Die Chancenverwertung muss dann selbstverständlich auch stimmen. Wir wollen von Beginn an zeigen, dass wir zurecht zwei Klassen höher spielen.“

Bei der HSG kennt Klute nur die erfahreneren Spieler von früher. „Den einen oder anderen von ihnen hätten wir zwischendurch schon ganz gerne in unseren Reihen gesehen“, verhehlt der Kemmenauer nicht, dass bei der diffizilen Suche nach externen Kräften der Blick vor allem in die Nachbarschaft geht. So wie beim Lahnsteiner Luis Herbel, der bereits seit Jugendzeiten das Trikot des TVBE trägt und der auf der Silberau zu einem gestandenen Spieler reift. Ob das Rückraumtalent jedoch am Freitagabend gegen alte Bekannte und Freunde - bei Großvater Georg und Vater Sven schlagen garantiert zwei Herzen in einer Brust - mit von der Partie sein wird, muss abgewartet werden. „Es kann sein, dass Luis rechtzeitig aus dem Urlaub zurückkehrt und auflaufen kann“, sagt Andreas Klute.