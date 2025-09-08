Nur sechs Treffer in 30 Minuten: Die Handballerinnen des HSV Sobernheim taten sich im Abschluss schwer und liefen in Wittlich schnell einem deutlichen Rückstand hinterher.

Den Start in die Regionalliga-Saison hatten sich nicht nur die Handballerinnen des HSV Sobernheim anders vorgestellt. Auch für das neue Trainer-Duo Fabian Medler und Marius Walter war die Partie weit entfernt von einem Auftakt nach Maß. Mit 20:31 (6:14) musste sich der HSV bei der HSG Wittlich geschlagen geben. „Wir haben verdient verloren. Da brauchen wir gar nicht drumherum reden“, resümierte Walter.

Bis zur achten Minute waren die Gäste noch auf Kurs, lagen nach dem 2:1 von Saskia Zentellini sogar kurzzeitig vorne. Doch innerhalb weniger Minuten verloren die Bad Sobernheimerinnen den Anschluss. Mit einer 5:0-Serie zogen die Wittlicherinnen von 3:3 auf 8:3 davon. Das Hauptmanko beim HSV war die schwache Abschlussquote. „Wir haben vorne zu viel liegen lassen. Chancen hatten wir uns genügend rausgeholt“, sagte Walter und ergänzte: „Die erste Hälfte war extrem ernüchternd, da hatten wir das ganze Spiel dran zu nagen.“

Marius Walter

In den 22 Minuten bis zur Pause konnten die Gäste nur noch drei Mal den Ball im gegnerischen Kasten unterbringen, scheiterten auch immer wieder an der starken Torhüterin. Doch nicht nur im Kasten war das neu aufgestellte Wittlicher Team qualitativ gut besetzt. Zu kämpfen hatten die Bad Sobernheimerinnen zudem mit ihrer Nervosität. „Unser Spiel war lange Zeit zu hektisch. Bis wir das abgelegt hatten, hat es gedauert“, berichtete Walter.

Er und sein Trainerkollege ließen nichts unversucht, agierten in der zweiten Hälfte beispielsweise mit zwei Kreisläuferinnen. Phasenweise zeigte der HSV, dass er es besser kann. Zwischen der 50. und 52. Minute gelangen vier Treffer in Folge, kurz darauf folgte ein Dreierpack. Auch ihren Kampfgeist warfen die Bad Sobernheimerinnen in die Waagschale, steckten nicht auf, obwohl die Vorentscheidung längst gefallen war.

HSV Sobernheim: Schmall/Renzmann-Schmidt – Zentellini (6), K. Maschtowski (5/1), Nyquist (2), M. Maschtowski (2), Fe. Teuscher (2), Bamberger (1), Fr. Teuscher (1), Scholl (1), Kehrein, Reuther, Alt.