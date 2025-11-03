HSG Nahe-Glan verliert zu hoch An Chancen mangelt es nicht, aber an der Ausbeute 03.11.2025, 13:14 Uhr

i Symbolbild Adobe Stock/Nikolas Kus

Die Handballerinnen der HSG Nahe-Glan konnten sich bei der TG Osthofen nicht aus dem Tabellenkeller befreien. Aufgrund der unterschiedlichen Zahl an Spielen ist das Klassement allerdings wenig aussagekräftig.

Der Wiedereinstieg nach vierwöchiger Spielpause verlief für die Oberliga-Handballerinnen der HSG Nahe-Glan nicht wie erhofft. Bei der TG Osthofen, die bis dato erst drei Punkte auf der Habenseite hatte, kamen die Kirnerinnen und Meisenheimerinnen auf keinen grünen Zweig und mussten sich mit 20:29 (10:17) geschlagen geben.







Artikel teilen

Artikel teilen