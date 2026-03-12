Hiobsbotschaft für den TuS Holzheim vor dem Auswärtsspiel am Samstagabend bei der abstiegsgefährdeten TG Rüsselsheim: Der junge Kreisläufer Moritz Reusch muss aufgrund einer schwerwiegenden Knieverletzung lange pausieren.
Die Ergebnisse stimmen beim hessischen Handball-Oberligisten TuS Holzheim momentan, zu Beginn der Woche musste der Tabellendritte seit längerer Zeit aber doch wieder einmal eine schlechte Nachricht verschmerzen. Im wahrsten Sinne des Wortes. Moritz Reusch begab sich nach seinem verletzungsbedingten Ausscheiden am Samstagabend beim 41:31-Heimsieg gegen die HSG Goldstein/Schwanheim zum MRT und verließ die Räumlichkeiten des Wetzlarer Sportarztes ...