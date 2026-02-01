27:25 gegen TV Engers Am Ende wird es noch mal richtig eng für Hunsrück II Michael Bongard 01.02.2026, 11:40 Uhr

i Symbolbild Adobe Stock/Nikolas Kus

Tolle erste Hälfte, großes Zittern in der zweiten Halbzeit: Die HSG Hunsrück II hat in der Oberliga der Frauen den Tabellennachbarn TV Engers mit 27:25 in Sohren geschlagen.

Das ist am Ende noch mal eng geworden: Nach vier Spielen ohne Sieg durfte die HSG Hunsrück II in der Handball-Oberliga der Frauen einen 27:25-Heimsieg in Sohren gegen Tabellennachbar TV Engers bejubeln. Zur Pause hatten die Irmenach/Gösenrotherinnen nach einer hervorragenden ersten Hälfte schon mit 21:14 geführt.







Artikel teilen

Artikel teilen