Handball-Bezirksoberliga:
Am Ende schwinden TuS-Rumpfteam zusehends die Kräfte
Den Blick in der Bezirksoberliga wieder nach hinten richten müssen Handballerinnen des TuS Holzheim nach der zu entschieden hoch ausgefallenen 23:32 (10:14)-Niederlage bei der HSG Hochheim/Wicker.﻿

Stark ersatzgeschwächt mussten die Handballerinnen des TuS Holzheim in der Bezirksoberliga bei der HSG Hochheim/Wicker, dem Standardgegner der Teams von der Burg Ardeck am Wochenende, in der ...

