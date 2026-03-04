Wie viele andere zuvor war die HSG Westerwald nicht in der Lage, Verbandsliga-Spitzenreiter HSG Römerwall über einen längeren Zeitraum Paroli zu bieten. Die 35:41-Niederlage hatte aber auch personelle Gründe.
Lesezeit 1 Minute
Die Leistung macht Mut, doch um eine faustdicke Überraschung zu landen, war das, was die Handballer der HSG Westerwald gegen die HSG Römerwall auf die Platte brachten, insgesamt aber zu wenig. Immerhin musste sich der Verbandsliga-Spitzenreiter bei seinem Gastspiel in Westerburg strecken.