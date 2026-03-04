35:41 gegen Primus Römerwall Am Ende fehlt der HSG Westerwald die nötige Frische Marco Rosbach 04.03.2026, 07:49 Uhr

i Sechs mal brachte Daniel Sörger (rechts) den Ball an Römerwalls Keepern (hier Fabian Unkel) vorbei im Gästetor unter. Am Ende reichte es für die HSG Westerwald aber nicht, um den Primus ins Stolpern zu bringen. Horst Wengenroth. Photo: (c) Horst Wengenroth 2026

Wie viele andere zuvor war die HSG Westerwald nicht in der Lage, Verbandsliga-Spitzenreiter HSG Römerwall über einen längeren Zeitraum Paroli zu bieten. Die 35:41-Niederlage hatte aber auch personelle Gründe.

Die Leistung macht Mut, doch um eine faustdicke Überraschung zu landen, war das, was die Handballer der HSG Westerwald gegen die HSG Römerwall auf die Platte brachten, insgesamt aber zu wenig. Immerhin musste sich der Verbandsliga-Spitzenreiter bei seinem Gastspiel in Westerburg strecken.







