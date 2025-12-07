Als Weiberns Frauen müde werden, schlägt Welling zu

In der Handball-Oberliga triumphiert der TV Welling mit 34:20 über den TuS Weibern. Trotz starker erster Hälfte schwanden den Neulingen aus der Eifel die Kräfte.

In der Handball-Oberliga ist das Frauenteam des TV Welling als Rheinlandmeister seiner Favoritenrolle im Derby gegen den TuS Weibern letztlich mit 34:20 (14:11) deutlich gerecht geworden.

Zumindest im ersten Durchgang aber verkaufte sich der Neuling aus der Eifel sehr gut, wie auch Wellings Trainer Lukas Hürter anerkannte.