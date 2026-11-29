TuS-Frauen verlieren 20:26 Als Notarzt kommt, ist Weiberns Gegenwehr gebrochen Harry Traubenkraut 29.11.2026, 18:49 Uhr

i Weiberns Anna Harrop (am Ball) stürzte im Heimspiel gegen Mertesdorf so unglücklich auf den Rücken, dass der Notarzt kommen musste. Dadurch rückte die 20:26-Niederlage des TuS in den Hintergrund. Martin Gausmann. Ahr-Foto Martin Gausmann

Oberliga-Handball: Lange bieten die Frauen des TuS Weibern dem Tabellenvierten Mertesdorf Paroli, dann kippt das Spiel. Nach einem schweren Sturz von Anna Harrop rückt beim 20:26 sogar der Notarzt an.

Die Oberligahandballerinnen des TuS Weibern haben ihr Heimspiel gegen die HSG Mertesdorf-Ruwertal mit 20:26 (12:13) verloren. Die Niederlage kam für das Weiberner Trainerduo Alexandra Schmitz/Udo Brust nicht überraschend, denn sowohl von der Tabellensituation im Duell Achter gegen Vierter her als auch quantitativ schwächeren Kaders war der TuS im Nachteil.







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