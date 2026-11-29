Oberliga-Handball: Lange bieten die Frauen des TuS Weibern dem Tabellenvierten Mertesdorf Paroli, dann kippt das Spiel. Nach einem schweren Sturz von Anna Harrop rückt beim 20:26 sogar der Notarzt an.
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Die Oberligahandballerinnen des TuS Weibern haben ihr Heimspiel gegen die HSG Mertesdorf-Ruwertal mit 20:26 (12:13) verloren. Die Niederlage kam für das Weiberner Trainerduo Alexandra Schmitz/Udo Brust nicht überraschend, denn sowohl von der Tabellensituation im Duell Achter gegen Vierter her als auch quantitativ schwächeren Kaders war der TuS im Nachteil.