Als 1972 der Idarer TV den Aufstieg in die Handball-Regionalliga schaffte, wurde schnell klar, dass es in der zweithöchsten Spielklasse damals nur gemeinsam mit dem Konkurrenten TV Oberstein funktionieren würde.

Am Freitag leben in der Kama wieder alte Handballzeiten auf. Gut 50 ehemalige Spieler treffen sich im Kammerhof in Idar-Oberstein und erinnern sich vor allem an ihre gemeinsamen Jahre in der vielleicht stärksten Handballmannschaft der Region, der legendären HG TV Idar-Oberstein, die von 1972 bis 1986 existierte und in ihren ersten drei Jahren in der Regionalliga West, der damals zweithöchsten deutschen Liga spielte.

Einer der besten Akteure der Mannschaft war Helmut Brunk. Der 79-Jährige warf damals die meisten Tore und ist heute so etwas wie der Chronist dieser speziellen Handball-Spielgemeinschaft aus dem Idarer TV und dem TV Oberstein.

Idarer TV schafft als Vizemeister den Aufstieg, TV Oberstein steigt ab

In der Saison 1971/72 waren die beiden Schmuckstadt-Großvereine Konkurrenten in der Handball-Oberliga. Undenkbar, dass ein Spieler die Seiten wechseln würde. Die Leistungsschere ging freilich in dieser Spielzeit weit auseinander. Während der TVO abstieg, wurde der Idarer TV Vizemeister und erreichte damit die Aufstiegsrunde zur Regionalliga. „Das war für mich schon ein echter Höhepunkt meiner Handballer-Karriere“, sagt Helmut Brunk.

Gegner des Idarer TV waren der TV DJK Krefeld-Oppum und der TV Kuchenheim. Zu Hause trafen die Idarer auf den TV Krefeld-Oppum. „Wir haben in Baumholder gespielt, weil es in Idar-Oberstein damals keine Halle gab, die groß genug gewesen wäre, um so viele Zuschauer aufzunehmen“, erzählt Helmut Brunk. 800 Zuschauer kamen zu der Partie in der Sporthalle der US-Army, und sie erlebten ein spannendes Spiel. „Wir haben unentschieden gespielt, 20:20“, erinnert sich Helmut Brunk. Die Begeisterung der Idarer Fans zeigte sich auch bei der Auswärtspartie in Euskirchen beim TV Kuchenheim. Die Halle dort füllten 600 Zuschauer, und 130 von ihnen waren Schlachtenbummler aus der Schmuckstadt. „Wir hatten drei Busse gechartert“, verrät Helmut Brunk. Wieder gab es ein Remis. Weil zwei der drei Mannschaften der Aufstiegsrunde den Sprung nach oben schafften, reichte dieses 19:19 zum Aufstieg in die Regionalliga. „Die Rückfahrt im Bus war kurzweilig“, erzählt Helmut Brunk verschmitzt.

Idee zum Zusammenschluss bei Felke-Turnier in Bad Sobernheim

Allerdings gab es schnell Sorgen. Bernd Frühauf, damals B-Nationalspieler, wechselte in die Bundesliga nach Leutershausen. „Wir hatten begründete Bedenken, ob wir stark genug sein würden, um in der Regionalliga spielen zu können“, erklärt Brunk und fügt hinzu: „Wir haben überlegt, wo wir Leute her bekommen.“

Das Felke-Handball-Turnier in Bad Sobernheim brachte dann die Lösung. „Dort hat auch der TV Oberstein gespielt und schnell kam die Idee auf, zusammen die Regionalliga in Angriff zu nehmen“, erinnert sich Brunk, ehe er lachend feststellt: „Wir waren zwar keine Freunde, die Obersteiner und wir, aber wir haben uns natürlich gut gekannt und haben zusammengesessen und über einen Zusammenschluss geredet.“ In die Karten spielte den Edelsteinstädtern, dass der westdeutsche Handballverband damals Spielgemeinschaften zuließ, ohne dass die Spieler ihren Heimatverein verlassen mussten. Die Spielerpässe liefen also weiter auf den Idarer TV und den TV Oberstein. Brunk stellt fest: „Es ist dann auch alles ziemlich schnell gegangen. Innerhalb von zwei Monaten war der Zusammenschluss perfekt, die HG TV Idar-Oberstein aus der Taufe gehoben.“

i Die Mannschaft der HG TV Idar-Oberstein in der Saison 1972/73. (oben von links) Trainer Rolf Schatto, Bernd Pohl, Dieter Moser, Reiner Bamberger, Helmut Brunk, Helmut Schneider, Thomas Gerber, Betreuer und Busfahrer Siegfried Gerullis, (unten, von links), Rainer Schuff, Lothar Herrmann, Dieter Brunk, Gert Wobito und Wolfgang Maul. Archiv Helmut Brunk. Helmut Brunk

Mit dem Abstand von mehr als 50 Jahren scheint es verwunderlich, dass die Spieler des abgestiegenen TVO den Vizemeister ITV verstärken konnten, doch Helmut Brunk erklärt: „Der TVO hatte sehr gute Einzelspieler, und 60 Prozent dieser Akteure haben die HG-Mannschaft gebildet. Es war wirklich sinnvoll, das so zu machen.“ Zu diesen Top-Akteuren gehörte unter anderem auch Bernd Pohl, der heutige Sportkreisvorsitzende des Sportbunds Rheinland.

Das erste Spiel der HG TV Idar-Oberstein in der Regionalliga fand wieder in Baumholder statt. 500 Zuschauer wurden Zeuge einer 15:18-Niederlage gegen die Turnerschaft Bendorf. Doch schon das zweite Heimspiel wurde zum echten Highlight. Tabellenführer Alemannia Aachen war zu Gast und verließ 15:19 geschlagen die Halle. „Wir haben in den ersten beiden Jahren locker die Klasse gehalten“, berichtet Helmut Brunk.

Geradezu perfekt begann die dritte Regionalliga-Spielzeit der HG. „In die Saison 1974/75 sind wir mit 8:2 Zählern gestartet“, erinnert sich Helmut Brunk, „wir waren punktgleich mit dem SV Urmitz Zweiter hinter Bayer Leverkusen.“ Doch das Niveau konnte die HG nicht halten. „Es ist ziemlich bergab gegangen“, erzählt Helmut Brunk. Am Ende hatten die Idar-Obersteiner nur zwei Punkte mehr als nach den ersten fünf Partien. „Es gab ein paar personelle Schwierigkeiten, aber wir waren auch schwach, haben sehr schlechte Spiele gemacht“, redet Brunk nichts schön.

i Wolfgang Maul kommt vor dem Kölner Tor zum Wurf. Bernd Pohl (Mitte) und Rainer Schuff schauen zu. Manfred Greber

Trotzdem hätte nur ein einziger Zähler mehr auch diesmal den Klassenerhalt bedeutet. „Wir hatten in den letzten vier oder fünf Spielen gleich mehrfach durchaus die Chance, diesen Zähler einzufahren“, betont Brunk. Auch noch gegen Bayer Leverkusen, im letzten Heimspiel der HG TV Idar-Oberstein in der Regionalliga. Die Partie wurde schon in Algenrodt ausgetragen, wo die Sporthalle vergrößert worden war. „Wir durften da mit Sondergenehmigung spielen. Das war ein schöner Hexenkessel“, erzählt Helmut Brunk. Am Ende gewannen die Leverkusener aber 23:18. Eine Woche später hatten die Idar-Obersteiner ihre letzte Chance auf den direkten Klassenverbleib. Aber beim TuS Niederpleis setzte es ein 17:20. Es sollte das letzte Regionalligaspiel der HG bleiben.

Doch zunächst gab es noch Möglichkeiten, den Abstieg zu verhindern. Die Turnerschaft Bendorf hatte die Saison punktgleich mit den Idar-Obersteinern beendet. Zwei Entscheidungsspiele wurden angesetzt, die die HG verlor. „Im Rückspiel konnte ich wegen einer Handverletzung nur zuschauen“, erinnert sich Brunk. Und selbst da war der Abstieg noch nicht besiegelt. Mit einem Sieg in den Entscheidungsspielen der Nord-Staffel der Regionalliga, gegen Preußen Münster, hätte sich die HG TV Idar-Oberstein auch noch retten können. „Das Spiel in Münster wurde an einem Sonntag im Winter angesetzt. Wir hatten viele Studenten im Team, für die es damals unmöglich war, an diesem Tag zu spielen“, erzählt Brunk. „Wir haben versucht, die Partie zu verlegen. Doch das hat nicht geklappt. Daraufhin haben wir das Spiel abgesagt und waren abgestiegen.“

Sieg im Rheinlandpokal, aber die Meisterschaft in der Oberliga vergeigt

Anschließend schlug sich die HG TV Idar-Oberstein einige Jahre in der Oberliga gut. Seit 1980 war Helmut Brunk mittlerweile Spielertrainer der Mannschaft und verantwortete so noch einen großen Erfolg. 1981 gewannen die Idar-Obersteiner den Rheinland-Pokal nach zwei packenden Spielen (17:16 und 22:20) gegen den TuS Horbruch. „In der Saison danach hätten wir eigentlich wieder aufsteigen müssen“, findet Brunk noch heute. Der Start war überragend. Die HG stand mit 11:1 Punkten an der Spitze. „Am Ende sind wir Siebter geworden mit 26:22 Punkten.“ Meister wurde der TuS Daun mit 32:16 Punkten. Dass die Dauner mit derart vielen Minuspunkten den Titel holten und die HG Idar-Oberstein es nicht schaffte, das zu verhindern, wurmt Helmut Brunk heute noch ein bisschen. Aber er stellt klar: „Wir haben es einfach nicht geschafft, konstant zu spielen.“

Am Ende dieser Saison war Brunk schon nicht mehr dabei. Zusammen mit Helmut Schreiner war er zum HSV Sobernheim gewechselt. Er betont aber: „Wenn es noch eine Chance gegeben hätte, Meister zu werden, wäre ich geblieben.“ Mit der HG TV Idar-Oberstein ging es nun bergab. Über die Landesliga stieg der Verein bis in die Bezirksklasse ab, rappelte sich noch einmal auf und wäre 1986 sogar wieder in die Oberliga aufgestiegen. Doch dazu kam es nicht mehr. Der Idarer TV kündigte die Spielgemeinschaft auf, und die HG TV Idar-Oberstein war Geschichte und wurde zur Legende im Sport des Kreises Birkenfeld. Helmut Brunk jedenfalls sagt: „Die drei Jahre in der Regionalliga waren drei sehr gute Jahre in meiner Handballkarriere.“

„Die drei Jahre in der Regionalliga waren drei sehr gute Jahre in meiner Handballkarriere“

Helmut Brunk

Am Freitag in der Kama werden sie gewiss Thema sein und es wird sicher über jenes erste Team der Handballgemeinschaft gesprochen werden, das sich aus Akteuren des TV Oberstein und des Idarer TV zusammensetzte. Diese erste Mannschaft wurde von Rolf Schatto trainiert und vom Tiefensteiner Busunternehmer Siegfried Gerullis betreut. Dort spielten in der Saison 1972/73: Bernd Pohl, Dieter Moser, Reiner Bamberger, Helmut Brunk, Helmut Schneider, Thomas Gerber, Rainer Schuff, Lothar Herrmann, Dieter Brunk, Gert Wobito und Wolfgang Maul.