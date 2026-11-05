Ehemalige springen wieder ein Als Aushilfen greifen alte Kumpels gerne unter die Arme René Weiss 05.11.2026, 09:33 Uhr

i Der junge Hannes Jemixe peilt am Samstagabend mit seinen Kumpels vom TuS Holzheim einen Heimsieg gegen die auf Augenhöhe liegende HSG Hochheim/Wicker an. René Weiss

Um im Extremfall nicht zu den Absteigern zu gehören, muss heuer in der hessischen Handball-Oberliga angesichts der im Raum stehenden Ligareform mindestens Rang sieben her. Der Mini-Kader des TuS Holzheim hat ergo eine Herausforderung zu meistern.

„Wo wollen wir in dieser Saison hin? Welche Punktzahl ist für uns realistisch?“ Diese Fragen stellten sich die Spieler des TuS Holzheim und das Trainerteam mit Miguel Esteves sowie Martin Horn. Esteves berichtet vom Ergebnis des Brainstormings: „Wir wollen 30 Punkte holen.







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