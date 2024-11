Handball-Verbandsliga Ost: 34:21 (17:11)-Erfolg vor 120 Zuschauern gegen den TV Bassenheim Alle Feldspieler treffen: HSG Römerwall feiert klaren Pflichtsieg gegen TV Bassenheim 13.10.2024, 13:07 Uhr

i Jörg Niebergall

Rheinbrohl. Die Handballer der HSG Römerwall haben ihr Heimspiel in der Verbandsliga Ost gegen den TV Bassenheim wie erwartet klar gewonnen. In der Sporthalle der Römerwallschule in Rheinbrohl sahen die etwa 120 Zuschauer einen am Ende deutlichen 34:21 (17:11)-Erfolg ihrer Mannschaft.

Von Beginn an führten die Spieler aus Bad Hönningen und Rheinbrohl. Die Gäste aus Bassenheim blieben bis zum 10:9 in der 19. Minute, das Fabian Quirbach für den TVB erzielte, allerdings zunächst dran am favorisierten Rheinlandligaabsteiger. Mit sechs Toren in Folge erspielten sich die Schützlinge von HSG-Spielertrainer Tim Binnes danach bis zur 27.

