Heimspiel gegen Haßloch
Alle Augen auf Tabellenführer Kastellaun/Simmern
Heinrich Löwen (in Rot) und seine HSG Kastellaun/Simmern gehen als Tabellenführer am Samstag (20 Uhr) in Simmern in das Heimspie
Heinrich Löwen (in Rot) und seine HSG Kastellaun/Simmern gehen als Tabellenführer am Samstag (20 Uhr) in Simmern in das Heimspiel gegen Ex-Drittligist TSG Haßloch. Bisher hat Kastellaun alle vier Spiele glatt gewonnen, Rückraum-Ass Löwen steuerte insgesamt 17 Tore bei.
B&P Schmitt

Räumt die HSG Kastellaun/Simmern auch den Drittliga-Absteiger TSG Haßloch aus dem Weg und wahrt ihre weiße Weste in der Regionalliga Südwest? Die Frage wird am Samstag in Simmern ab 20 Uhr beantwortet.

Lesezeit 2 Minuten
Zum ersten Mal in seiner Vereinsgeschichte geht die HSG Kastellaun/Simmern in der Handball-Regionalliga Südwest als Tabellenführer in ein Spiel: Mit 8:0 Punkten auf dem Konto begrüßt die HSG am Samstag (20 Uhr) in Simmern den Drittliga-Absteiger TSG Haßloch, der sich die Rückkehr in die Regionalliga nach 15 (!
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