Heimspiel gegen Haßloch Alle Augen auf Tabellenführer Kastellaun/Simmern Michael Bongard 09.10.2026, 15:33 Uhr

i Heinrich Löwen (in Rot) und seine HSG Kastellaun/Simmern gehen als Tabellenführer am Samstag (20 Uhr) in Simmern in das Heimspiel gegen Ex-Drittligist TSG Haßloch. Bisher hat Kastellaun alle vier Spiele glatt gewonnen, Rückraum-Ass Löwen steuerte insgesamt 17 Tore bei. B&P Schmitt

Räumt die HSG Kastellaun/Simmern auch den Drittliga-Absteiger TSG Haßloch aus dem Weg und wahrt ihre weiße Weste in der Regionalliga Südwest? Die Frage wird am Samstag in Simmern ab 20 Uhr beantwortet.

Zum ersten Mal in seiner Vereinsgeschichte geht die HSG Kastellaun/Simmern in der Handball-Regionalliga Südwest als Tabellenführer in ein Spiel: Mit 8:0 Punkten auf dem Konto begrüßt die HSG am Samstag (20 Uhr) in Simmern den Drittliga-Absteiger TSG Haßloch, der sich die Rückkehr in die Regionalliga nach 15 (!







Artikel teilen

Artikel teilen