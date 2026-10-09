Räumt die HSG Kastellaun/Simmern auch den Drittliga-Absteiger TSG Haßloch aus dem Weg und wahrt ihre weiße Weste in der Regionalliga Südwest? Die Frage wird am Samstag in Simmern ab 20 Uhr beantwortet.
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Zum ersten Mal in seiner Vereinsgeschichte geht die HSG Kastellaun/Simmern in der Handball-Regionalliga Südwest als Tabellenführer in ein Spiel: Mit 8:0 Punkten auf dem Konto begrüßt die HSG am Samstag (20 Uhr) in Simmern den Drittliga-Absteiger TSG Haßloch, der sich die Rückkehr in die Regionalliga nach 15 (!