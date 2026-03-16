Rhein-Nette gewinnt 27:25 Alexander Winkel überragt beim HSV-Sieg in Igel Harry Traubenkraut 16.03.2026, 12:18 Uhr

i Symbolbild dpa

Handball-Verbandsliga: HSV Rhein-Nette überrascht mit 27:25-Sieg beim HSC Igel. Trotz harter Gangart der Gastgeber glänzte das Team durch ruhiges Spiel und starke Torwartleistung.

Die HSV Rhein-Nette hat in der Handball-Verbandsliga ihre negative Serie von Partien im Raum Trier mit einem überraschenden 27:25 (13:13)-Erfolg beim Tabellenvierten HSC Igel beendet. Dabei erwiesen sich die Gäste in Igel als Meister des ruhigen Handballs und brachten am Ende nervenstark eine Zwei-Tore-Führung über die Ziellinie, die sie sich vom 24:24 (57.







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