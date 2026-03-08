Holzheims Zweite atmet auf Alexander Linke pariert, Leon Bühler lenkt und trifft Stefan Nink 08.03.2026, 14:17 Uhr

i Elias Ohl (rotes Trikot) und Co. haben den Abstiegskampf verinnerlicht: Im Duell mit dem Tabellenvorletzten TG Eltville gelang den Ardeckern ein überzeugender Heimsieg. Andreas Hergenhahn

Nach drei Niederlagen war im Kampf gegen den Abstieg die Luft für den TuS Holzheim in der Handball-Bezirksoberliga dünn geworden. Der Druck stieg, doch das Team hielt stand. Nach dem 34:25 gegen Eltville sieht die Welt schon wieder besser aus.

Große Erleichterung herrschte bei der zweiten Welle des TuS Holzheim nach dem eminent wichtigen 34:25 (16:15)-Heimsieg in der Handball-Bezirksoberliga gegen den Tabellenvorletzten TG Eltville. „Wir mussten unbedingt gewinnen und haben diesem immensen Druck gegen eine Mannschaft standgehalten, die im Prinzip schon nichts mehr zu verlieren hat“, atmete TuS-Trainer Johannes Schuster am frühen Samstagabend nach dem Schlusssignal angesichts der ...







