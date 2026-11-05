Nico Weber übernimmt Ära von Trainer Frank Knipp geht in Mülheim zu Ende Lutz Klattenberg 05.11.2026, 13:29 Uhr

i Er gibt nach dieser Saison nicht mehr die Richtung beim Handball-Regionalligisten HB Mülheim-Urmitz vor: Trainer Frank Knipp. Jörg Niebergall

Trainerwechsel bei HB Mülheim-Urmitz in der Handball-Regionalliga: Nach Heimsieg überrascht der Zweitplatzierte mit neuer Perspektive. Im Sommer wird Nico Weber Nachfolger von Frank Knipp.

Zwischen dem überzeugenden Heimsieg gegen die Südpfalz Tiger und vor dem Derby am Samstag (20 Uhr) bei der HSG Kastellaun/Simmern ging diese Nachricht bei HB Mülheim-Urmitz fast ein wenig unter und überraschte viele Beobachter. Der Handball-Regionalligist vollzieht zum Saisonende einen Trainerwechsel.







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