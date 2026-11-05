Trainerwechsel bei HB Mülheim-Urmitz in der Handball-Regionalliga: Nach Heimsieg überrascht der Zweitplatzierte mit neuer Perspektive. Im Sommer wird Nico Weber Nachfolger von Frank Knipp.
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Zwischen dem überzeugenden Heimsieg gegen die Südpfalz Tiger und vor dem Derby am Samstag (20 Uhr) bei der HSG Kastellaun/Simmern ging diese Nachricht bei HB Mülheim-Urmitz fast ein wenig unter und überraschte viele Beobachter. Der Handball-Regionalligist vollzieht zum Saisonende einen Trainerwechsel.