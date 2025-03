Was für ein Auswärtssieg für die HSG Kastellaun/Simmern II: Chris Adams markierte mit der Schlusssirene den 29:28-Siegtreffer in Weibern.

Zweiter Auswärtssieg im zehnten und vorletzten Auswärtsspiel in der Handball-Oberliga für die HSG Kastellaun/Simmern II: Der Tabellenneunte gewann mit 29:28 (14:12) beim Zehnten TuS Weibern und wird die Saison auf einem einstelligen Tabellenplatz abschließen.

Was für eine Dramatik in der Eifel: Weibern, das den Torwart herausgeholt hatte, kam fünf Sekunden vor Schluss durch Felix Manns zum 28:28-Ausgleich. Dann ging alles schnell: Kastellauns Keeper Marcel Zirwes nahm den Ball aus dem Netz und warf ihn in den Anstoßkreis zu Kreisläufer Chris Adams, der den Ball ins leere Tor der Weiberner versenkte. Ball im Netz, Schlusssirene, Auswärtssieg für Kastellaun II.

Ich kann mich nicht erinnern, so mal gewonnen zu haben.

Max Wetstein, Spielertrainer HSG Kastellaun/Simmern II

Spielertrainer Max Wetstein jubelte nach dem Erfolg: „Ich kann mich nicht erinnern, so mal gewonnen zu haben. Das war gedankenschnell von unserem super Torwart Marcel Zirwes und Chris Adams, der den Ball reingemacht hat. Wir haben gut gespielt, Kompliment, aber Weibern hätte eigentlich einen Punkt verdient gehabt.“

TuS Weibern – HSG Kastellaun/Simmern II 28:29 (12:14)

Kastellaun II: L. Kaltenmorgen, Zirwes, Weber – Milan Wetstein (3), Max Wetstein (4), Hummes (2), Friedt (4), Müller, Bottlender (7/2), Niklas Wetstein, Gewehr (4/2), Adams (5), Hoff.