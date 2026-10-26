Die dreiwöchige Spielpause hat den Handballerinnen des HSV Sobernheim nicht gutgetan. Beim Wiedereinstieg taten sie sich schwer, hatten es allerdings auch mit einem jungen, dynamischen Gegner zu tun.
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Für die Handballerinnen des HSV Sobernheim war die Budenheimer Waldsporthalle mal wieder kein gutes Pflaster. Dass es gegen die SF Budenheim II schwer werden würde, war den HSV-Frauen im Vorfeld bewusst gewesen, doch mit 22:33 (10:15) fiel die zweite Oberliga-Niederlage deutlicher aus als nötig.