Handball-Oberliga Abwehr ist der Schlüssel für Holzheimer Sternstunde Stefan Nink 22.02.2026, 11:01 Uhr

Routinier Maximilian Schenk zählte am Samstagabend mit sechs erfolgreichen Abschlüssen zu den prägenden Akteuren des wie entfesselt auftrumpfenden TuS Holzheim.

Mit einer Galavorstellung entzauberten die Oberliga-Handballer des TuS Holzheim am Samstagabend vor nahezu vollem Haus im Diezer Sportzentrum den Tabellenzweiten HSG Linden und versetzten den Titelambitionen der Gäste einen herben Dämpfer.

Schon die Musik unmittelbar vor dem Anwurf ließ nichts Gutes für die HSG Linden vermuten, die beim Gastspiel beim heimstarken TuS Holzheim zum Siegen geradezu verdammt war, um sich nach der jüngsten 36:40-Niederlage gegen Mitbewerber HSG Dotzheim/Schierstein nicht vorzeitig aus dem Titelkampf der hessischen Handball-Oberliga verabschieden zu müssen.







