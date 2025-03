Das letzte Saisonspiel hätten sich die Handballerinnen des HSV Sobernheim anders gewünscht. Statt sich von ihren Fans und ihrem scheidenden Trainer gebührend zu verabschieden, handelten sie sich gegen die HSG Wittlich eine 23:43 (12:20)-Packung ein. Mehr Gegentore hatte der Regionalliga-Aufsteiger in der gesamten Saison nicht kassiert, und nur gegen die SF Budenheim hatte das Team mit 21 Toren Differenz noch deutlicher verloren.

„Man denkt ja immer, das Felketurnier ist das Besondere beim HSV, aber das ist es nicht allein.“ Andreas Bollenbach

Wichtiger als ein positiver Abschluss ist natürlich, dass der HSV eine weitere Spielzeit in der Regionalliga sicher hat. Das sah auch Andreas Bollenbach so. „Ich drücke den Mädels die Daumen für die nächste Saison und werde auch in Zukunft öfter in Bad Sobernheim sein“, sagte der scheidende Trainer. Nach dem Schlusspfiff ging er zu jeder Spielerin und drückte sie herzlich, bevor er im Foyer, wo es zum Saisonabschluss das obligatorische Freibier gab, nach einem Jahr beim HSV offiziell verabschiedet wurde. „Man denkt ja immer, das Felketurnier ist das Besondere beim HSV, aber das ist es nicht allein. Das ist echt ein toller Verein“, lobte Bollenbach, der sich sportlich neu orientiert, sich aber noch nicht endgültig festgelegt hat.

Doch zurück zum letzten Saisonspiel, in dem die HSV-Frauen der Spielstärke der Gäste wenig entgegenzusetzen hatten. Die Wittlicherinnen drückten von Beginn an aufs Tempo, und während sich der HSV jeden Treffer erarbeiten musste, machten sie im Abschluss meist kurzen Prozess. Nach zwölf Minuten hatten sie einen 10:5-Vorsprung herausgeholt. Bollenbach rief sein Team zusammen, und tatsächlich kamen die Gastgeberinnen etwas besser in die Partie. Dass der Kontrahent beim Stand von 15:11 ebenfalls eine Auszeit nahm, wertete Bollenbach als positives Zeichen für seinen HSV: „In der Phase sind wir dran. Dass die Gegner nicht zufrieden sind, sieht man ja an der Auszeit, die sie nehmen.“

HSV kann Konter nicht unterbinden

Doch die Hoffnung, den Kontrahenten weiter ärgern zu können, war schnell dahin. In den fünfeinhalb Minuten bis zur Pause setzte sich die HSG auf acht Tore ab. „Wir sind leider in die Fallen getappt, die uns die Wittlicherinnen gestellt haben. Dadurch kamen sie zu einfachen Toren und Gegenstößen. Und auch deren Torfrau spielt gut“, analysierte der HSV-Trainer. Sein Team hatte oft gar nicht die Gelegenheit, sich in der Abwehr zu positionieren, schon zappelte der Ball nach dem nächsten Konter wieder im Netz.

Dass sein Team trotz der Überlegenheit des Gastes weiterkämpfte und sich nicht aufgab, freute Bollenbach. „Wenn man weiß, ein kleiner Fehler führt zum Gegenstoß, dann macht das was mit einem im Kopf. Aber meine Spielerinnen haben den Kopf nicht runtergenommen, haben weitergemacht. Sonst hätten es auch 50 Gegentore oder mehr sein können“, sagte der Coach, dem ein noch größeres Debakel erspart blieb.

HSV Sobernheim: Schmall/Berger – Fr. Teuscher (8/6), M. Maschtowski (5), Bamberger (3), Zentellini (3), Schneider (2), Fe. Teuscher (1), Z. Bollenbach (1), Nyquist, K. Maschtowski, Scholl.