HCK verliert 28:39 Abstieg der Koblenzer Handballerinnen ist besiegelt Harry Traubenkraut 22.03.2026, 12:48 Uhr

i Für Trainer Evgenij Edel (vorn) und die Handballerinnen des HC Koblenz hat es nicht gereicht: Nach der Niederlage in Marpingen steht für den HCK der Abstieg in die Oberliga fest. DENNIS IRMITER - PHOTO-MOMENTS

Die Koblenzer Handballerinnen müssen nach einer 28:39-Niederlage den Abstieg hinnehmen. Trotz der zweistelligen Pleite lobt Trainer Edel den Teamgeist und plant bereits für die Oberliga.

Das Kapitel Handball-Regionalliga Südwest wird für die Frauen des Aufsteigers HC Koblenz nach einer Saison vorerst zum zweiten Mal enden, denn nach der 28:39-(10:19) Niederlage beim Tabellenzweiten HSG DJK Marpingen/SC Alsweiler steht fest, dass die Koblenzerinnen den vorletzten Tabellenplatz nicht mehr verlassen können.







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