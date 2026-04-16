Zum letzten Saisonspiel und zur Abschiedspartie des Trainer-Duos Marina Bleimehl/Sebastian Franz reist die HSG Nahe-Glan mit einem Rumpfteam.

Viermal haben die Handballerinnen der HSG Nahe-Glan in der Oberliga hintereinander gewonnen, beim zweitplatzierten TuS Heiligenstein sind sie am Samstag, 17.30 Uhr, allerdings Außenseiter.

„Der Druck ist ein bisschen raus“, sagt HSG-Trainer Sebastian Franz und fügt an: „Durch unsere Siegesserie sind alle Zweifel am Klassenverbleib zerstreut.